Vodiči neprejdú cez Donovaly ani medzi Dobšinou a Vernárom. Dopravu komplikuje nehoda kamióna a husté sneženie
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TASR
dnes 13. novembra 2026 o 10:21
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Vodiči neprejdú cez Donovaly ani medzi Dobšinou a Vernárom. Dopravu komplikuje nehoda kamióna a husté sneženie

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Vodiči neprejdú cez Donovaly ani medzi Dobšinou a Vernárom. Dopravu komplikuje nehoda kamióna a husté sneženie
Zdroj: Facebook/Polícia SR

Polícia odporúča vyhnúť sa problémovým úsekom.

Horský priechod Donovaly je v piatok ráno úplne neprejazdný. Dôvodom je nehoda kamióna naloženého drevom, ktorý sa prevrátil v smere od Ružomberka. Cesta je uzavretá v oboch smeroch.

Vodiči môžu využiť obchádzku cez Šturec a Martin alebo cez Čertovicu, odporúča Zelená vlna STV.

Pre husté sneženie je neprejazdná aj cesta I/67 medzi Dobšinou a Vernárom. Na horskom priechode Vernár sa skrížili kamióny.

Polícia vyzýva vodičov, aby sa tomuto úseku vyhli, rešpektovali jej pokyny a prispôsobili jazdu aktuálnemu počasiu.

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Náhľadový obrázok: Facebook/Polícia SR
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