Polícia odporúča vyhnúť sa problémovým úsekom.
Horský priechod Donovaly je v piatok ráno úplne neprejazdný. Dôvodom je nehoda kamióna naloženého drevom, ktorý sa prevrátil v smere od Ružomberka. Cesta je uzavretá v oboch smeroch.
Vodiči môžu využiť obchádzku cez Šturec a Martin alebo cez Čertovicu, odporúča Zelená vlna STV.
Pre husté sneženie je neprejazdná aj cesta I/67 medzi Dobšinou a Vernárom. Na horskom priechode Vernár sa skrížili kamióny.
Polícia vyzýva vodičov, aby sa tomuto úseku vyhli, rešpektovali jej pokyny a prispôsobili jazdu aktuálnemu počasiu.
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