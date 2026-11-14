Hľadáme 5 000 ľudí, ktorí otestujú Refresher Club za 1€ dnes 14. novembra 2026 o 10:00 Čas čítania 0:00 Fun facts o EÚ, o ktorých si pravdepodobne netušil 🇪🇺 Diskutovať Zdieľať Uložiť Uložené Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok. Prihlásiť sa Zrušiť Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu. V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora. OK Zdroj: REFRESHER Zdroj: REFRESHER Zdroj: REFRESHER Zdroj: WEB/HTTPS://SLOVAKIA.REPRESENTATION.EC.EUROPA.EU/AKTUALITY-PODUJATIA/EUROMYTY_SK Zdroj: REFRESHER Zdroj: TASR/MICHAL SVÍTOK Zdroj: INSTAGRAM/EUROPA.SK 1 / 7 Odporučil by si článok ostatným? 00 Prihlásiť sa cez Google Prihlásiť sa cez apple Alebo e-mailom: Pokračovať Pokračovaním potvrdzujem, že som si prečítal/a a súhlasím s Podmienky používania portálu, Zásady ochrany osobných údajov služieb Refresheru. Prihlásenie do účtu: Prihlásenie nebolo úspešné. Zadané heslo je nesprávne. Pokračovať Alebo e-mailom Zaslať kód Kód bol odoslaný! Poslali sme ti kód na tvoju e-mailovú adresu: Pokračovať Chceš sa prihlasovať s heslom? Po prihlásení môžeš v nastaveniach účtu pridať heslo, ktoré ti umožní prihlasovať sa aj nabudúce bez potreby overovacieho kódu. Už takmer hotovo Tvoju registráciu práve dokončujeme. V rámci finálnej kontroly ti o chvíľu automaticky zašleme potvrdzovací e-mail. Nemusíš robiť nič ďalšie. Späť na úvod Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť. Zdieľať Uložiť Uložené Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok. Prihlásiť sa Zrušiť Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu. V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora. OK Náhľadový obrázok: Refresher 🔥 💖 😂 😮 😢 😡 Vstúp do diskusie Čo si o článku myslíš? Prihlás sa a daj vedieť do komentára! Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku. 0 komentárov Zoradiť od najoblúbenejších najnovších Uverejniť komentár Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár. Prihlásiť sa Zrušiť Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár. Prihlásiť sa Zrušiť Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár. Členstvo Zrušiť Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet. Overiť účet Zrušiť Naozaj chceš odstrániť svoj komentár? Odstrániť Zrušiť Naozaj chceš zablokovať tento komentár? Zablokovať Zrušiť Naozaj chceš odblokovať tento komentár? Odblokovať Zrušiť Naozaj chceš nahlásiť tento komentár? Nahlásiť Zrušiť Ďakujeme, komentár bol nahlásený. OK OK Súvisiace témy: Zahraničie Zahraničie Najčítanejšie 4 hodiny 24 hodín 7 dní včera o 11:50 TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku pred hodinou Slováci by sa mali pripraviť na krízu: Odborníci odporúčajú zásoby na dva týždne, hrozí blackout aj kolaps sietí pred 3 dňami ZOZNAM: Kto patrí k medicínskej špičke? Experti zostavili rebríček 75 najlepších lekárov pred 3 hodinami K prídavku na dieťa môžeš získať desiatky eur navyše. Pozri si, kto má nárok na menej známy príplatok pred 2 dňami Slováci nad 50 rokov by si mali skontrolovať tieto údaje. Sociálna poisťovňa upozorňuje na blížiaci sa termín včera o 11:50 TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku včera o 08:03 Brutálna smrť na psychiatrii v Záhrebe: Zdravotníci udusili mladého pacienta vankúšom, premiér hovorí o vražde 7. 11. 2026 15:47 Slováci nad 50 rokov by si mali skontrolovať tieto údaje. Sociálna poisťovňa upozorňuje na blížiaci sa termín včera o 17:43 Na Slovensku sa spájajú dvaja veľkí operátori. Zákazníci si zmenu všimnú už na novembrových faktúrach pred 2 dňami Slováci nad 50 rokov by si mali skontrolovať tieto údaje. Sociálna poisťovňa upozorňuje na blížiaci sa termín 3 7. 11. 2026 15:02 Slováci by sa mali pripraviť na krízu: Odborníci odporúčajú zásoby na dva týždne, hrozí blackout aj kolaps sietí 7. 11. 2026 15:47 Slováci nad 50 rokov by si mali skontrolovať tieto údaje. Sociálna poisťovňa upozorňuje na blížiaci sa termín pred 3 dňami ZOZNAM: Kto patrí k medicínskej špičke? Experti zostavili rebríček 75 najlepších lekárov 7. 11. 2026 9:03 Sociálna poisťovňa zverejnila nové sumy na rok 2027. Materské môžu prekročiť 2 000 eur 8. 11. 2026 11:33 Na Slovensku sa spájajú dvaja veľkí operátori. Zákazníci si zmenu všimnú už na novembrových faktúrach Lifestyle news Louis Vuitton predstavuje hodinky Tambour Convergence s vintage atmosférou, ktoré potešia aj náročných zberateľov pred 2 dňami OKTAGON 97 priniesol strhujúce zápasy, šampión tvrdo ukončil mladú hviezdu 8. 11. 2026 9:20 „Chcela som viac, ako si myslíš. Aj keď len chvíľu, boli sme v spálni.“ Učiteľka údajne zneužívala 12-ročnú žiačku z okolia Nitry 3. 11. 2026 16:10 Herec Jon Bernthal známy zo seriálu The Punisher je zahalený do luxusu v novej kampani značky Fear of God 3. 11. 2026 10:40 REBRÍČEK: 10 najlepších krajín na život v roku 2026. Táto malá krajina sa umiestnila na prvom mieste 31. 10. 2026 13:30 Parížsky luxus na svahu. Balenciaga predstavuje lyžiarsku kolekciu plnú funkčných modelov aj classy doplnkov 29. 10. 2026 14:30 Predstaviteľ Jona Snowa z Hry o tróny hviezdi v kampani značky Kith. Pozri si aristokratickú kolekciu Winter 2026 29. 10. 2026 9:50 Drake dostal k 40. narodeninám diamantový náramok s menom svojho syna, ktorý ladí s miliónovými hodinkami Rolex 27. 10. 2026 17:40 TEST: Odhalíš umelú inteligenciu? Otestuj sa, či rozoznáš AI obrázok od skutočnej fotky 26. 10. 2026 14:55 1 ONLINE HRA: Dnes volíme na celom Slovensku. Otestuj si, aké mesto by vyrástlo z tvojich rozhodnutí 24. 10. 2026 8:00 Zahraničie Všetko pred 46 minútami V Maďarsku našli pri raziách 18 miliónov eur v hotovosti: Zakopané peniaze súvisia s Orbánovým ministrom Maďarskí vyšetrovatelia majú za sebou mimoriadny úlovok pripomínajúci mafiánske filmy. včera o 08:03 Brutálna smrť na psychiatrii v Záhrebe: Zdravotníci udusili mladého pacienta vankúšom, premiér hovorí o vražde pred hodinou Zrážka lodí v americkom New Orleans: Tanker narazil do kotviaceho výletného parníka, zranili sa desiatky ľudí včera o 14:48 Veľký posun v rokovaniach o ukončení vojny na Ukrajine. Zelenskyj oznámil dôležitú dohodu, zapojí sa aj Európa včera o 12:03 Čo jedia europoslanci a koľko to stojí? pred 2 dňami Kyjev sa ponára do tmy: Obyvatelia majú elektrinu len pár hodín denne, zničenú elektráreň opravia najskôr v lete Umelá inteligencia Všetko 27. 9. 2026 13:30 Bill Gates upozorňuje na temný scenár AI: Mohla by spôsobiť smrť miliardy ľudí 1 26. 10. 2026 14:55 TEST: Odhalíš umelú inteligenciu? Otestuj sa, či rozoznáš AI obrázok od skutočnej fotky 17. 9. 2026 17:50 Rusi zneužili AI od Anthropicu: Claude im pomáhal pri útokoch na Ukrajinu Zahraničie Všetko pred 46 minútami V Maďarsku našli pri raziách 18 miliónov eur v hotovosti: Zakopané peniaze súvisia s Orbánovým ministrom včera o 08:03 Brutálna smrť na psychiatrii v Záhrebe: Zdravotníci udusili mladého pacienta vankúšom, premiér hovorí o vražde pred hodinou Zrážka lodí v americkom New Orleans: Tanker narazil do kotviaceho výletného parníka, zranili sa desiatky ľudí Ekonomika Všetko pred 4 dňami Niektoré prerábky už bude možné robiť bez kolaudácie, tieto pravidlá sa zmenia pred 2 dňami Obrovská správa pre Slovensko: Kia zvažuje, že do Žiliny presunie výrobu úplne všetkých svojich elektromobilov 6. 11. 2026 10:20 PS predstavilo Tresk 2: Ódor kritizuje 40-tisíc nekvalifikovaných migrantov, navrhuje zmeny pre zahraničných pracovníkov Najnovšie Spravodajstvo Lifestyle pred hodinou Fun facts o EÚ, o ktorých si pravdepodobne netušil 🇪🇺 Fun facts o EÚ, o ktorých si pravdepodobne netušil 🇪🇺 včera o 16:10 Štyria europoslanci hlasovali proti (Komentár) včera o 12:03 Čo jedia europoslanci a koľko to stojí? včera o 11:05 Kriminalisti v Žiline dolapili sériového podpaľača áut: Na elektrickej kolobežke napáchal škody za vyše 100-tisíc eur 1 pred 3 dňami Nový prieskum ukázal výraznú zmenu na politickej scéne. Súčasná koalícia by stratila väčšinu, opozícia by získala 78 kresiel Viac Stačí jedna reklama a môžeš pokračovať v čítaní prehraj reklamu a odomkni bezplatne Máš už členstvo? Prihlásiť sa Získať členstvo REFRESHER+