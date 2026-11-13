Oznámil tiež dohodu o doteraz najväčšej výmene vojnových zajatcov.
Európski predstavitelia sa budú priamo zúčastňovať na ďalších rokovaniach o ukončení vojny na Ukrajine. Vo štvrtok to potvrdil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po stretnutí s americkými vyslancami Steveom Witkoffom a Jaredom Kushnerom.
Rokovanie sa uskutočnilo na vojenskej základni neďaleko írskeho Dublinu. Americkí vyslanci tam pricestovali po stretnutí s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Moskve.
Podľa Zelenského sa Európa zapojí do mierových rozhovorov už budúci týždeň. Jej zástupcovia nemajú byť iba pozorovateľmi, ale majú sa aktívne podieľať na rokovaniach. Kushner zdôraznil, že bez účasti Európy nie je možné dosiahnuť dohodu o ukončení vojny.
Zelenskyj zároveň oznámil dohodu o doteraz najväčšej výmene vojnových zajatcov. Podrobnosti zatiaľ neuviedol.
Doterajšie rokovania prebiehali najmä medzi Ukrajinou, Ruskom a USA. Európski predstavitelia boli síce prítomní na stretnutiach v Abú Zabí, no priamo sa na rokovaniach nezúčastňovali.