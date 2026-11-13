Teherán varoval, že prípadná odveta sa nemusí obmedziť len na Blízky východ.
Irán pohrozil útokmi na americké vojenské základne v Európe aj na Blízkom východe, ak Spojené štáty opäť zaútočia na jeho územie. V stredu to vyhlásil tajomník iránskej Najvyššej rady národnej bezpečnosti Mohsen Rezáí.
Podľa neho by sa terčom odvety mohli stať všetky miesta, z ktorých by USA podnikli útok proti Iránu. Iránske médiá spomenuli aj vojenské zariadenia v Británii, Taliansku, Grécku, Rumunsku, Albánsku či na Cypre.
Nie je však jasné, či má Irán dostatočne výkonné rakety na zasiahnutie všetkých uvedených cieľov. Podľa odborníkov majú jeho balistické rakety dolet približne 2 000 až 3 000 kilometrov.
Rezáí zároveň odmietol správy o mierových rokovaniach s USA. Uviedol, že Irán stanovil sedem podmienok na ukončenie konfliktu a Hormuzský prieliv zostane uzavretý, kým nebudú splnené. Medzi požiadavkami je aj zastavenie bojov v Libanone.