Meteorológovia upozorňujú na zvýšené nebezpečenstvo najmä pre turistov.
Meteorológovia varujú pred silným vetrom na horách. V okresoch Poprad, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš a Brezno platí v piatok do 16.00 h výstraha druhého stupňa.
Podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) môžu nárazy vetra dosiahnuť až 135 km/h, pričom priemerná rýchlosť sa môže pohybovať od 90 do 105 km/h. Ide o silnú až mohutnú víchricu, ktorá predstavuje nebezpečenstvo najmä pre turistov a horolezcov.
Od 16.00 do 20.00 h sa výstraha v spomínaných okresoch zníži na prvý stupeň. Výstrahy prvého stupňa platia aj v ďalších okresoch Banskobystrického, Prešovského a Žilinského kraja.
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