Zdroj: FOTO:TASR/PAVEL NEUBAUER, JAROSLAV NOVÁK, MARTIN BAUMANN
Zdroj: FOTO: TASR/AP PHOTO/EVGENIY MALOLETKA
Zdroj: REFRESHER.SK
Zdroj: FOTO: TASR/AP PHOTO/EVGENIY MALOLETKA
Zdroj: FOTO: TASR/AP PHOTO/EVGENIY MALOLETKA
Zdroj: HTTPS://USYNOVITE.RU/DB/
Zdroj: FOTO:TASR/PAVEL NEUBAUER, JAROSLAV NOVÁK, MARTIN BAUMANN
Zdroj: REFRESHER.SK
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ŠTYRIA SLOVENSKÍ EUROPOSLANCI A ICH RAGEBAIT: Kým celá Európa – a to vrátane 60 poslancov od Le Penovej a Orbána (Patrioti pre Európu) – hlasovala ZA odsúdenie únosov ukrajinských detí a ruských online katalógov na adopciu, štyria zástupcovia Smeru si išli iné bomby.