Technologickým svetom vo štvrtok otriasla nečakaná správa.
Generálny riaditeľ americkej spoločnosti Nvidia Jensen Huang odstúpil zo svojej funkcie. Oznámilo to vo štvrtok predstavenstvo spoločnosti potom, čo sa zistilo, že Huang mal mimomanželský vzťah so ženou podozrivou zo špionáže pre Čínu. Dočasnou šéfkou Nvidie bude jej finančná riaditeľka Colette Kressová. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Huang podľa vyhlásenia s okamžitou platnosťou rezignoval na posty prezidenta, generálneho riaditeľa a člena predstavenstva Nvidie. Huang firmu spoluzakladal a je jej štvrtým najväčším investorom s podielom približne 3,61 percenta.
Predstavenstvo Nvidie ocenilo Huanga za jeho prácu vo vedení spoločnosti. Jeho prínos nielen pre firmu, ale aj celé technologické odvetvie, je podľa vyhlásenia neoceniteľný a zásadný.
Kontroverziu vyvolalo odhalenie, že 63-ročný ženatý muž mal mimomanželský vzťah s čínskou podnikateľkou Alice Huangovou, ktorú americké úrady podozrievajú z toho, že je špiónkou čínskej vlády. Od Huanga mala údajne získať podrobnejšie informácie o amerických čipoch pre umelú inteligenciu. Huang tento vzťah so ženou, s ktorou nie je v príbuzenskom vzťahu, v nedeľu priznal.
Tlak na jeho odstúpenie eskaloval v stredu, keď po správe denníka The New York Times vyšlo najavo, že Huang mal aféru aj s viceprezidentkou Nvidie pre oblasť zdravotníctva Kimberly Powellovou, ktorá bola jeho podriadenou.
Huangov odchod podľa agentúry Reuters vrhá Nvidiu, ktorá má trhovú hodnotu štyri bilióny dolárov, do neistoty a môže poškodiť ekosystém umelej inteligencie (AI), ktorej bol najväčším zástancom. Zároveň môže mať ďalekosiahle dôsledky pre exportnú politiku USA v oblasti polovodičov. Huang, ktorý má úzke vzťahy s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, presadzoval zachovanie prístupu na čínsky trh.