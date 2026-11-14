Úrady zatiaľ nepoznajú presnú príčinu problémov a situáciu monitoruje aj FBI.
AKTUALIZÁCIA 9:40 - USA zrušilo pozastavenie letov
Americký Federálny úrad pre letectvo (FAA) v piatok miestneho času oznámil zrušenie pozastavenia všetkých letov v Spojených štátoch. Lietadlá v USA tak môžu po niekoľkohodinovom pozastavení letov opäť vzlietať, informuje TASR podľa správ agentúry AP a stanice CNN.
Minister dopravy Sean Duffy tvrdí, že dôvodom piatkového pozastavenia letov sú zastarané technológie riadenia letovej prevádzky a preťažené zariadenia na prenos dát. „Máme mimoriadne zastaraný systém riadenia letovej prevádzky,“ konštatoval Duffy na tlačovej konferencii. „Prezident už posledný rok žiada Kongres, aby v plnej miere financoval vybudovanie úplne nového systému riadenia letovej prevádzky,“ uviedol.
Podľa ministra boli zariadenia na prenos dát preťažené a začali poskytovať nejednotné údaje. „Preto sme systém odstavili,“ priblížil s tým, že počas jeho pôsobenia vo funkcii vymenili niektoré zariadenia, no staršie následne zlyhali.
Duffy zároveň vyzval Kongres, aby poskytol mimoriadne finančné prostriedky a schválil 50 miliárd dolárov na modernizáciu systému riadenia letovej prevádzky. Pred piatkovou udalosťou žiadal o 30 miliárd dolárov.
Pokiaľ nebude systém modernizovaný, dôjde podľa ministra dopravy k ďalším narušeniam leteckej dopravy. V čase, keď FAA nariadil pozastavenie letov, sa podľa Duffyho nachádzalo vo vzduchu viac než 3 500 lietadiel. Všetky podľa neho zareagovali na pokyny a podľa posledných informácií sa vo vzdušnom priestore nachádzalo menej ako 400 lietadiel, keďže postupne bezpečne pristávali.
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Americký Federálny úrad pre letectvo (FAA) v piatok pozastavil všetky odlety v USA až do odvolania. Dôvodom sú problémy s komunikáciou, ktoré ovplyvňujú strediská riadenia letovej prevádzky. Presná príčina výpadku zatiaľ nie je známa.
Lietadlá, ktoré sú už vo vzduchu, môžu pristáť, no stroje na zemi nesmú vzlietnuť. Medzinárodné lety bude FAA posudzovať individuálne. Podľa služby FlightAware je v dôsledku problémov oneskorených alebo zrušených takmer 7 000 letov.
Technici FAA zisťujú príčinu výpadku a situáciu monitoruje aj FBI. Podľa predbežných informácií CNN nič nenasvedčuje tomu, že by išlo o kybernetický útok.
Naposledy USA plošne zastavili odlety v januári 2023, keď zlyhal systém poskytujúci dôležité informácie pilotom. Predtým k podobnému opatreniu pristúpili po teroristických útokoch z 11. septembra 2001.