Rezort zostáva pod vedením premiéra.
Prezident Peter Pellegrini zatiaľ neplánuje vymenovať Filipa Kuffu za ministra životného prostredia. Od premiéra Roberta Fica očakáva návrh iného kandidáta. Uviedol to vo štvrtok pred odletom z poľskej Poznane.
Pellegrini zdôraznil, že ak mu premiér po dohode s koaličnými partnermi predloží iné meno, je pripravený nového ministra okamžite vymenovať. V prípade Kuffu však chce počkať na rozhodnutie Ústavného súdu SR, ktorý má objasniť právomoci prezidenta pri menovaní členov vlády.
Ministerstvo životného prostredia tak bude naďalej dočasne riadiť Robert Fico. Premiér pritom prezidenta už požiadal, aby ho vedením rezortu ďalej nepoveroval a zveril ho nominantovi SNS.
Fico spolu s predsedom SNS Andrejom Dankom na nominácii Kuffu trvá. Prezident ju však odmieta prijať bez rozhodnutia Ústavného súdu. Svoje výhrady už skôr odôvodnil medializovanými podozreniami z možného nehospodárneho nakladania s majetkom štátu v organizáciách rezortu.