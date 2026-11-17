Dva vlaky sa v utorok zrazili pri hlavnej železničnej stanici v Prahe, záchranári preto vyhlásili traumaplán. Podľa predbežných informácií polície je na mieste 15 zranených osôb. TASR o tom informuje na základe správy portálu Novinky.cz. „Pri hlavnej železničnej stanici došlo k zrážke dvoch osobných vlakov. Na mieste zasahujú hasiči Správy železníc, pražskí hasiči a záchranári,“ uviedol hovorca Správy železníc pre mimoriadne udalosti Martin Kavka. Vlaky sa podľa portálu zrazili na moste, ktorý vedie ponad Seifertovu ulicu pri križovatke Bulhar v mestskej časti Praha 3. Hasiči evakuujú cestujúcich. Polícia ČR na sieti X zverejnila video zachytávajúce záchranné operácie a uviedla, že podľa predbežných informácií utrpelo zranenia 15 ľudí. Na základe príspevku Hasičského záchranného zboru ČR na X sa vlaky zrazili v nižšej rýchlosti. Tiež potvrdil, že na mieste sú zranení, o ich počte však neinformoval. Uviedol ale, že by malo ísť prevažne o ľahšie zranenia.
V Prahe sa zrazili vlaky
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Dva vlaky sa v utorok zrazili pri hlavnej železničnej stanici v Prahe, záchranári preto vyhlásili traumaplán. Podľa predbežných informácií polície je na mieste 15 zranených osôb. TASR o tom informuje na základe správy portálu Novinky.cz. „Pri hlavnej železničnej stanici došlo k zrážke dvoch osobných vlakov. Na mieste zasahujú hasiči Správy železníc, pražskí hasiči a záchranári,“ uviedol hovorca Správy železníc pre mimoriadne udalosti Martin Kavka. Vlaky sa podľa portálu zrazili na moste, ktorý vedie ponad Seifertovu ulicu pri križovatke Bulhar v mestskej časti Praha 3. Hasiči evakuujú cestujúcich. Polícia ČR na sieti X zverejnila video zachytávajúce záchranné operácie a uviedla, že podľa predbežných informácií utrpelo zranenia 15 ľudí. Na základe príspevku Hasičského záchranného zboru ČR na X sa vlaky zrazili v nižšej rýchlosti. Tiež potvrdil, že na mieste sú zranení, o ich počte však neinformoval. Uviedol ale, že by malo ísť prevažne o ľahšie zranenia.
V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.