Na rokovaní s Rusmi bol koncom októbra.
Zajtra dopoludnia sa dozvieme detaily o aktuálnej hospodárskej spolupráci medzi Slovenskom a Ruskou federáciou.
Minister zahraničných vecí Juraj Blanár bude mať 17. novembra tlačovú konferenciu na Úrade vlády SR, tesne pred samotným rokovaním ministrov.
Oficiálne predstavenie výsledkov a materiálov z Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi SR a Ruskom.
Zasadnutie tejto komisie a priame rokovania o spolupráci prebiehali priamo v Moskve 26. októbra. Minister teraz predloží vláde a verejnosti konkrétne závery z tejto cesty a informácie o tom, ako budú ekonomické a technické vzťahy medzi oboma krajinami pokračovať.