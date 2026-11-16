V bratislavskej Karlovej Vsi po komunálnych voľbách došlo k neštandardnej situácii.
Odchádzajúca starostka Dana Čahojová odmieta novému vedeniu sprístupniť facebookovú stránku, ktorá roky slúžila na informovanie obyvateľov, informuje denník SME.
Stránka má 23-tisíc sledovateľov. Hoci ju pôvodne založila súkromná osoba, samospráva do nej investovala verejné peniaze cez platenú reklamu a jej obsah v pracovnom čase spravovali priamo zamestnanci úradu. Ešte vo februári tohto roka úrad oficiálne deklaroval, že ide o ich komunikačný kanál.
Po prehratých voľbách prešla stránka 9. novembra rýchlymi zmenami. Premenovali ju, zmizol z nej erb mestskej časti, v popise sa objavilo upozornenie, že nejde o oficiálny profil, a skryli ju pred verejnosťou.
Novozvolený starosta Martin Vician (Team Bratislava-PS-SaS-Demokrati) vníma tento krok ako poškodenie občanov Karlovej Vsi. Strata vybudovaného dosahu podľa neho sťaží informovanie verejnosti.
Nové vedenie sa oficiálne ujíma funkcie 17. novembra. Situáciu sa pokúsia vyriešiť na osobnom stretnutí zmierom, no v prípade neúspechu je Vician pripravený obrátiť sa na právnikov.