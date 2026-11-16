Rusi zostrelili vyše 1000 ukrajinských dronov, stovky mierili na Moskvu. Zasiahli kľúčový most

Pri Moskve zostrelili 191 dronov, Ukrajinci zasiahli Kerčský most. V Azove sa zranili traja ľudia.
Ruská protivzdušná obrana v noci zostrelila 1336 ukrajinských dronov. Oznámilo to ruské ministerstvo obrany v pondelok ráno. Približne 600 dronov mierilo na Moskvu, vyhlásil primátor hlavného mesta Sergej Sobianin. Ide o jeden z najväčších ukrajinských útokov od februára 2022.
Ministerstvo obrany spresnilo, že drony zostrelili nad viacerými ruskými oblasťami aj nad Čiernym morom.
Sobianin na Telegrame napísal, že medzi 17.00 h miestneho času v nedeľu a 8.00 h v pondelok letelo smerom k Moskovskej oblasti zhruba 600 dronov. Protivzdušná obrana zostrelila 191 dronov, ktoré sa priblížili k Moskve.
Gubernátor okupovaného Krymu Sergej Aksionov na Telegrame informoval, že ukrajinské sily zaútočili na Kerčský most. Most spája polostrov s ruskou pevninou. Doprava na ňom bude preto dočasne obmedzená. Úrady v Kerči zriadili krízové centrum.
Zásah potvrdil aj gubernátor Rostovskej oblasti Jurij Sľusar. V meste Azov podľa neho drony zranili troch ľudí a spôsobili požiare v štyroch priemyselných objektoch.
Ukrajina podnikla rozsiahly dronový útok na Rusko iba niekoľko dní pred trojstranným summitom amerického prezidenta Donalda Trumpa, šéfa Kremľa Vladimira Putina a čínskeho vodcu Si Ťin-pchinga v čínskom meste Šen-čen.