Poľsko deportovalo dvoch Ukrajincov. Na balkóne vykrikovali, že majú bombu
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TASR
dnes 16. novembra 2026 o 12:05
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Poľsko deportovalo dvoch Ukrajincov. Na balkóne vykrikovali, že majú bombu

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Poľsko deportovalo dvoch Ukrajincov. Na balkóne vykrikovali, že majú bombu
Zdroj: TASR/AP Photo/Beata Zawrzel

Z balkóna kričali, že majú bombu, mierili atrapou zbrane na ľudí a chválili útok v Krakove.

Poľsko deportovalo dvoch ukrajinských občanov vo veku 18 a 19 rokov po incidente, pri ktorom ohrozovali okoloidúcich napodobeninou zbrane. Obvinili ich aj z verejného schvaľovania trestného činu v súvislosti s útokom v Krakove.

K incidentu došlo v piatok vo Vroclave. Muži stáli na balkóne bytu a kričali, že sú teroristi a majú bombu. Na náhodných okoloidúcich zároveň mierili gestami napodobňujúcimi streľbu a držali pritom atrapu strelnej zbrane.

 
 
 
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Muži chválili útok v Krakove a vyslovovali hrozby na základe národnosti, spresnila hovorkyňa vroclavskej polície Aleksandra Freusová.

Na miesto privolali políciu a hasičov. Zadržaných obvinili z vyvolania falošného poplachu, verejného schvaľovania trestného činu a činu spočívajúceho v diskriminácii, násilí alebo vyhrážkach motivovaných národnosťou. Za tieto trestné činy v Poľsku hrozí trest odňatia slobody až na osem rokov.

V sobotu po výsluchu na prokuratúre mužov odovzdali pohraničnej stráži a večer ich deportovali na Ukrajinu.

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Náhľadový obrázok: Polícia Vroclav
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