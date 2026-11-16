Poľsko deportovalo dvoch Ukrajincov. Na balkóne vykrikovali, že majú bombu

Z balkóna kričali, že majú bombu, mierili atrapou zbrane na ľudí a chválili útok v Krakove.
Poľsko deportovalo dvoch ukrajinských občanov vo veku 18 a 19 rokov po incidente, pri ktorom ohrozovali okoloidúcich napodobeninou zbrane. Obvinili ich aj z verejného schvaľovania trestného činu v súvislosti s útokom v Krakove.
K incidentu došlo v piatok vo Vroclave. Muži stáli na balkóne bytu a kričali, že sú teroristi a majú bombu. Na náhodných okoloidúcich zároveň mierili gestami napodobňujúcimi streľbu a držali pritom atrapu strelnej zbrane.
Muži chválili útok v Krakove a vyslovovali hrozby na základe národnosti, spresnila hovorkyňa vroclavskej polície Aleksandra Freusová.
Na miesto privolali políciu a hasičov. Zadržaných obvinili z vyvolania falošného poplachu, verejného schvaľovania trestného činu a činu spočívajúceho v diskriminácii, násilí alebo vyhrážkach motivovaných národnosťou. Za tieto trestné činy v Poľsku hrozí trest odňatia slobody až na osem rokov.
V sobotu po výsluchu na prokuratúre mužov odovzdali pohraničnej stráži a večer ich deportovali na Ukrajinu.