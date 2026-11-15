Chlapec ju kedysi udrel metlou, vták mu to neodpustil už šesť rokov. Pomstychtivá straka si ho nájde aj v dave spolužiakov.
Pre väčšinu školákov znamená jar koniec chladných dní, no pre 12-ročného Louisa z austrálskeho štátu Viktória je to začiatok každoročného boja. Už šesť rokov po sebe naňho útočí jedna konkrétna austrálska straka, ktorá hniezdi neďaleko jeho domu. Cestou do školy naňho pravidelne nalietava a zobákom mu ďobe do hlavy až do krvi, informuje spravodajská stanica ABC News.
Za všetkým je starý konflikt
Ich vzájomná vojna sa začala ešte v čase, keď mal Louis šesť rokov a vozil sa na bicykli. Vták naňho vtedy nečakane zaútočil. Pri ďalšom stretnutí sa chlapec bránil metlou a straku udrel – a odvtedy sa mu vták každú jar mstí. Louis síce skúša chodiť do školy inými ulicami a na obranu so sebou nosí špicatú palicu, no ani to nepomáha.
Swooping magpie targets 12yo schoolboy in years-long grudge https://t.co/jRAgMYxu4e : from ABC Goulburn Murray— Rae Allen (@raeallen) November 2, 2026
Straka si ho dokáže vystopovať aj vtedy, keď kráča v partii spolužiakov. Chlapec sa jej dokonca skúšal pokojne prihovárať, no bez úspechu. Sám si myslí, že je pre ňu ľahkým terčom najmä pre svoje ryšavé vlasy a výrazný účes mullet, vďaka ktorému ho vták okamžite spozná.
Vtáky si pamätajú tváre celé desaťročia
Že nejde o žiadnu náhodu, potvrdil aj odborník na správanie vtákov Darryl Jones z austrálskej Griffith University. Austrálske straky sú totiž mimoriadne inteligentné – dokážu si zapamätať približne 30 ľudských tvárí a výrazný účes im v tom ešte pomáha. Profesor spomenul prípad svojho kolegu, ktorého straky spoznali a napadli aj po tom, čo sa na 15 rokov odsťahoval do zahraničia.
Podľa vedca však Louis nemusí bojovať donekonečna. Skúsenosti ukazujú, že aj agresívna straka dokáže zmeniť správanie, ak s ňou človek trpezlivo vybuduje dôveru – napríklad tým, že jej pokojne ponúkne malé kúsky mletého mäsa či syra. Vták si tak osobu postupne prestane spájať s hrozbou, hoci odborník upozorňuje, že kŕmenie voľne žijúcich vtákov má svoje riziká a netreba ho preháňať.