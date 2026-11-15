Austrálska straka prenasleduje 12-ročného chlapca už šesť rokov: Podľa vedca si vtáky pamätajú ľudské tváre
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Austrálska straka prenasleduje 12-ročného chlapca už šesť rokov: Podľa vedca si vtáky pamätajú ľudské tváre

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Austrálska straka prenasleduje 12-ročného chlapca už šesť rokov: Podľa vedca si vtáky pamätajú ľudské tváre
Zdroj: Pexels/Mark Dubery

Chlapec ju kedysi udrel metlou, vták mu to neodpustil už šesť rokov. Pomstychtivá straka si ho nájde aj v dave spolužiakov.

Pre väčšinu školákov znamená jar koniec chladných dní, no pre 12-ročného Louisa z austrálskeho štátu Viktória je to začiatok každoročného boja. Už šesť rokov po sebe naňho útočí jedna konkrétna austrálska straka, ktorá hniezdi neďaleko jeho domu. Cestou do školy naňho pravidelne nalietava a zobákom mu ďobe do hlavy až do krvi, informuje spravodajská stanica ABC News.

Za všetkým je starý konflikt

Ich vzájomná vojna sa začala ešte v čase, keď mal Louis šesť rokov a vozil sa na bicykli. Vták naňho vtedy nečakane zaútočil. Pri ďalšom stretnutí sa chlapec bránil metlou a straku udrel – a odvtedy sa mu vták každú jar mstí. Louis síce skúša chodiť do školy inými ulicami a na obranu so sebou nosí špicatú palicu, no ani to nepomáha.

Straka si ho dokáže vystopovať aj vtedy, keď kráča v partii spolužiakov. Chlapec sa jej dokonca skúšal pokojne prihovárať, no bez úspechu. Sám si myslí, že je pre ňu ľahkým terčom najmä pre svoje ryšavé vlasy a výrazný účes mullet, vďaka ktorému ho vták okamžite spozná.

Vtáky si pamätajú tváre celé desaťročia

Že nejde o žiadnu náhodu, potvrdil aj odborník na správanie vtákov Darryl Jones z austrálskej Griffith University. Austrálske straky sú totiž mimoriadne inteligentné – dokážu si zapamätať približne 30 ľudských tvárí a výrazný účes im v tom ešte pomáha. Profesor spomenul prípad svojho kolegu, ktorého straky spoznali a napadli aj po tom, čo sa na 15 rokov odsťahoval do zahraničia.

 

Podľa vedca však Louis nemusí bojovať donekonečna. Skúsenosti ukazujú, že aj agresívna straka dokáže zmeniť správanie, ak s ňou človek trpezlivo vybuduje dôveru – napríklad tým, že jej pokojne ponúkne malé kúsky mletého mäsa či syra. Vták si tak osobu postupne prestane spájať s hrozbou, hoci odborník upozorňuje, že kŕmenie voľne žijúcich vtákov má svoje riziká a netreba ho preháňať.

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Náhľadový obrázok: Pexels/Mark Dubery
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