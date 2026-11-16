Na niektorých miestach hrozí silná až mohutná víchrica.
Horská záchranná služba (HZS) upozorňuje na silný vietor na horách. V utorok 17. novembra môže dosiahnuť aj silu mohutnej víchrice a záchranári preto neodporúčajú pohyb vo vysokohorskom teréne.
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„V utorok od 14.00 h do 20.00 h sa miestami očakáva výskyt silného vetra, ktorý dosiahne krátkodobo v nárazoch rýchlosť 38 - 44 metrov za sekundu alebo priemernú rýchlosť 25 - 29 metrov za sekundu, čo je silná až mohutná víchrica,“ uviedla HZS s tým, že Slovenský hydrometeorologický ústav vydal meteorologickú výstrahu 2. stupňa pre okresy Poprad, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Brezno, Banská Bystrica a Ružomberok.
Mapa okresov
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