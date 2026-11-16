Hľadáme 5 000 ľudí, ktorí otestujú Refresher Club za 1€ dnes 16. novembra 2026 o 13:44 Čas čítania 0:00 Aká zima nás čaká na Slovensku? Klimatológ prezradil, kedy môžu prísť silné mrazy a či sa dočkáme snehu Diskutovať Zdieľať Uložiť Uložené Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok. Prihlásiť sa Zrušiť Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu. V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora. OK Zdroj: TASR/HENRICH MIŠOVIČ Zdroj: TASR/ADRIÁNA HUDECOVÁ Zdroj: FOTO TASR - JÁN KROŠLÁK Zdroj: REFRESHER/ĽUBO BARAN Zdroj: POLÍCIA SR (FACEBOOK) Zdroj: UNSPLASH/VIKTOR BYSTROV/VOLNĚ K UŽITÍ (ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK) 1 / 6 Odporučil by si článok ostatným? 11 Prihlásiť sa cez Google Prihlásiť sa cez apple Alebo e-mailom: Pokračovať Pokračovaním potvrdzujem, že som si prečítal/a a súhlasím s Podmienky používania portálu, Zásady ochrany osobných údajov služieb Refresheru. Prihlásenie do účtu: Prihlásenie nebolo úspešné. 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