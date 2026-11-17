Podľa predbežných informácií si útok nevyžiadal obete ani zranených.
Ruské sily v utorok predpoludním zaútočili dronmi na ukrajinské mesto Mukačevo neďaleko slovenských hraníc. V meste bolo počuť výbuchy, presný rozsah škôd zatiaľ nie je známy.
Podľa miestneho novinára a poslanca Vitalija Hlaholu dron typu Šáhid zasiahol staršie budovy v juhozápadnej časti mesta. V blízkosti sa nachádza aj priemyselný podnik. Podľa predbežných informácií si útok nevyžiadal obete ani zranených.
V oblasti vyhlásili letecký poplach a úrady vyzvali obyvateľov, aby zostali v krytoch až do jeho odvolania. Zároveň ich požiadali, aby na sociálnych sieťach nezverejňovali zábery ukrajinskej protivzdušnej obrany.