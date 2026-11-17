Príčinu nehody vyšetrujú kriminalisti.
Pri utorkovej zrážke dvoch osobných vlakov neďaleko hlavnej železničnej stanice v Prahe sa zranilo 46 ľudí, z toho štyria ťažko. Podľa hovorcu Správy železníc Martina Kavku utrpeli vážne zranenia aj rušňovodiči. Záchranári previezli zranených do viacerých pražských nemocníc.
K nehode došlo približne o 7.20 h na železničnom moste nad Seifertovou ulicou. Podľa ministra dopravy Ivana Bednárika jeden z vlakov pravdepodobne prešiel na červenú. Presné okolnosti zrážky a zodpovednosť za nehodu vyšetrujú kriminalisti spolu so železničnými inšpektormi.
Záchranné práce sa už skončili. Nehoda na približne hodinu a pol ochromila dopravu na hlavnej stanici. Po 9.00 h sa podarilo obnoviť prevádzku na štyroch nástupištiach, tri koľaje zostali uzavreté. Ani jeden z vlakov sa pri zrážke nevykoľajil.