Ústavnoprávny výbor podporil argument Tibora Gašpara, podľa ktorého návrh neprepadol.
Koalícia presadila, aby parlament mohol ešte na aktuálnej schôdzi rokovať o zrušení voľby poštou zo zahraničia. Ústavnoprávny výbor podporil výklad, podľa ktorého sa na návrh nevzťahuje pravidlo, že o dvakrát vyradenom zákone možno opäť rokovať až po šiestich mesiacoch, informoval Denník N.
Návrh pritom minulý týždeň prepadol už druhýkrát, pretože v rokovacej sále nebol prítomný žiadny z jeho navrhovateľov. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer), ktorý v tom čase viedol schôdzu, však tvrdil, že ako jeden z predkladateľov bol prítomný.
Ústavnoprávny výbor jeho argument podporil, čím otvoril cestu k opätovnému rokovaniu o návrhu. Opozícia tento postup ostro kritizovala.