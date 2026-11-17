Z davu zaznievali heslá „Dosť bolo Fica“ a „Slovensko si nedáme“.
Na bratislavskom Námestí SNP sa začal opozičný protest pri príležitosti 17. novembra. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka sa poďakoval účastníkom aj zástupcom ďalších opozičných strán.
Šimečka kritizoval vládu za to, že práve na výročie Nežnej revolúcie rokovala o spolupráci s Ruskom. Zároveň vyzval opozíciu na spoluprácu a ukončenie vzájomných sporov. „Je najvyšší čas prestať s takými žabomyšími vojnami,“ vyhlásil.
Zhromaždení ľudia medzitým skandovali heslá „Slovensko si nedáme“ a „Dosť bolo Fica“.
13. novembra 2026 o 17:43 Čas čítania 0:35 Na Slovensku sa spájajú dvaja veľkí operátori. Zákazníci si zmenu všimnú už na novembrových faktúrach
15. novembra 2026 o 14:45 Čas čítania 2:42 ZOZNAM: Kto patrí k medicínskej špičke? Experti zostavili rebríček 75 najlepších lekárov