Podľa neho ide o nešťastné načasovanie a zbytočnú provokáciu, ktorá môže odviesť pozornosť od výročia Nežnej revolúcie.
Prezident Peter Pellegrini kritizoval rozhodnutie vlády rokovať o spolupráci s Ruskom práve 17. novembra. Podľa neho ide o zbytočnú provokáciu, ktorá odvádza pozornosť od výročia Nežnej revolúcie.
„Považujem to za nešťastné načasovanie a pevne verím, že to nebol naozaj zámer provokovať alebo mediálne zaplniť priestor a odpútať tak pozornosť od 17. novembra,“ uviedol prezident. Dodal, že keby bol premiérom, takýto bod by v tento deň na rokovanie nezaradil.
Podľa Pellegriniho mohol minister zahraničných vecí Juraj Blanár informovať o rokovaniach v Moskve už skôr. Vláda v utorok vzala na vedomie výsledky októbrového stretnutia slovensko-ruskej komisie, ktorá sa venovala hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci. Ďalšie zasadnutie sa plánuje v roku 2027 na Slovensku.