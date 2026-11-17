Street artisti Lukēro a TomasK odhalili na Krížnej ulici mural s rozmermi 6 × 10 m.
Festival slobody 2026 vzdal poctu zakladateľovi Ústavu pamäti národa (ÚPN) Jánovi Langošovi. Na budúcom sídle ÚPN na Krížnej ulici v Bratislave v pondelok odhalili mural s podobizňou Jána Langoša doplnenou o heslá Nežnej revolúcie.
Autormi muralu s veľkosťou šesť krát desať metrov sú street art umelci Lukēro a TomasK. Michal Miklovič, hovorca ÚPN, to zhrnul slovami: „Verejný priestor tak získa umeleckú pripomienku človeka, pre ktorého boli sloboda a demokracia zásadnými hodnotami a vyrovnávanie sa s minulosťou životným poslaním“.
Ján Langoš bol popredný slovenský disident a politik, ktorý robil tvrdý odboj proti komunistom a stál pri zrode revolučného hnutia Verejnosť proti násiliu. Jeho najväčší historický úspech je založenie Ústavu pamäti národa (ÚPN), čím zabezpečil, že sa reálne odtajnili archívy a odhalili zločiny vtedajšej tajnej polície ŠtB. Tento jeho celoživotný boj za spravodlivosť však dostal krutú stopku v roku 2006, keď neprežil tragickú autonehodu.