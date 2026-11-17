Rozsah škôd zatiaľ nie je nezávisle potvrdený.
Po ukrajinskom útoku na Krymský most sa v utorok mimoriadne stretne ruská vládna komisia. Podľa záberov zo sociálnych sietí sa mala zrútiť časť cestného úseku mosta vrátane oblúka. Ruské úrady potvrdili poškodenie mosta a začali vyšetrovanie údajného teroristického útoku.
Ukrajinské sily útočili na most, ktorý spája okupovaný Krym s Ruskom, v pondelok aj utorok. Doprava bola pozastavená, Kremeľ však škody označil za nepodstatné. Ruská vládna komisia bude riešiť následky útokov, opravu mosta aj obnovenie dopravy.
Krymský most je dôležitou zásobovacou trasou pre ruskú armádu na Ukrajine. Má dĺžku 19 kilometrov a patrí medzi významné infraštruktúrne projekty ruského prezidenta Vladimira Putina.