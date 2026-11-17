Pôvodná výnimka mala vypršať 21. novembra.
Slovensko bude môcť naďalej dovážať ruskú ropu bez rizika amerických sankcií. Spojené štáty predĺžili výnimku o ďalších 120 dní, oznámila ministerka hospodárstva Denisa Saková. Pôvodná výnimka mala vypršať 21. novembra 2026.
Predĺženie sa podľa ministerky podarilo vyrokovať počas diplomatických rokovaní vo Washingtone. Slovensko tak získalo viac času na zabezpečenie stabilných dodávok ropy pre domácu rafinériu.
„Podarilo sa nám získať ďalších 120 dní, čo znamená nielen väčšiu istotu pri zásobovaní ropou, ale aj potrebný čas na pokračovanie v diverzifikácii dodávok,“ uviedla Saková.
Ministerstvo hospodárstva zároveň zdôraznilo, že Slovensko chce naďalej postupne znižovať závislosť od ruskej ropy a využívať aj alternatívnych dodávateľov a prepravné trasy.