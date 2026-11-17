Pozri si, kde a o koľkej si môžeš pripomenúť výročie Nežnej revolúcie. V prehľade nájdeš krajské mestá aj menšie mestá a obce.
Slovensko si dnes, v utorok 17. novembra 2026, pripomína 37 rokov od Nežnej revolúcie. Progresívne Slovensko zvolalo opozičné zhromaždenie v Bratislave, Hnutie Slovensko pripravilo protesty v ďalších siedmich krajských mestách. Vlastný program majú občianske iniciatívy, kultúrne centrá aj samosprávy.
Bratislava
- 10:00 –17:00 · Stará tržnica – diskusie festivalu Nežná!. O 15:00 sa začína podcast Dobré ráno SOBOTA. Od 10:00 bežia diskusie aj v Martinuse na Obchodnej.
- 14:00 · Brána slobody, Devín – pietna spomienka na obete komunistického režimu.
- 15:00 · Artforum, Kozia 20 – študentská diskusia, ďalší program s filmom a o 19:00 koncert Tono S.
- 16:45 · Námestie Nežnej revolúcie pri Starej tržnici – mestská spomienka s Bad Karma Boy. O 17:11 zaspieva Kamila Magálová Modlitbu pro Martu.
- 17:30 · Námestie SNP – opozičné zhromaždenie 17. november za zmenu, ktoré zvolalo Progresívne Slovensko.
- 18:00 · Bohéma – prezentácia knihy Básnik Tomáš Petřivý vs. ŠtB na Festivale slobody.
- 19:00 · Námestie slobody – Koncert pre slobodu. Organizátor avizuje Fallgrapp, Medial Banana, Emmu Drobnú, Puding pani Elvisovej, Petra Lipu s kapelou aj ďalších interpretov. O 18:30 sa na námestí začína program Do spevu.
Trnava
- 16:30 · Kreatívne centrum Trnava, Hlavná 17 – Nežná! Trnava sa začína ochotníckym divadlom. Hlavný program s diskusiou a hudbou štartuje o 17:00, o 18:30 nadviaže DJ MUSO.
- 17:00 · Trojičné námestie – protest Hnutia Slovensko.
Trenčín
- 17:00 · Mierové námestie – protest Hnutia Slovensko.
- 17:00 · KKC Hviezda – dokument 20 dní v Mariupole a diskusia s dokumentaristami.
- 18:30 uvedie Posádkový klub (ODA) predstavenie Re: Slovenská noc dlhých nožov.
- 20:00 · KKC Hviezda – koncert Edúv syn, o 21:30 vystúpi Alyona Alyona. Na kultúrny program Zvuky demokracie: Nežná je vstup voľný do naplnenia kapacity.
Nitra
- 14:00–17:00 · Martinský vrch, Dobšinského – bezplatný workshop Pečiatka slobody, na ktorom si môžeš potlačiť vlastný textil.
- 16:00 · Pamätník obetiam komunizmu pri mestskom úrade – spomienka na November ’89. Účastníci sa potom presunú k pamätnej tabuli na Dome módy. O 17:00 sa na pešej zóne na Štefánikovej triede začína protest Hnutia Slovensko.
- 18:30 · Synagóga – diskusia o odkaze Nežnej revolúcie s Františkom Mikloškom a Silviou Belušákovou. V rovnakom čase sa v Pub 33 začína Nežný folklórny večer s kvízom a školou spevu.
- 19:30 · Kino Palace, Radlinského 9 – koncert Korben Dallas. Brány otvárajú o 18:30.
Žilina
- 10:30 · Nadácia Polis – diskusia Od štrngania kľúčmi po algoritmy AI.
- 15:00 Žilinská univerzita sprístupní historickú budovu Áčko na Hurbana 15.
- 17:00 · Námestie Andreja Hlinku – protest Hnutia Slovensko.
- 19:00 · Nová synagóga – na podujatí 17. november slávime! vystúpia Fvck_kvlt, Zabiť Františka, Žilinský zmiešaný zbor, Žilináčik a ďalší.
Banská Bystrica
- 15:00 · pred historickou radnicou na Námestí SNP – spomienkové stretnutie s presunom na Národnú ulicu a k pamätníku Jána Langoša v Záhrade.
- 17:00 · Námestie SNP – protest Hnutia Slovensko. V rovnakom čase vyrazí z Námestia Štefana Moyzesa pri Barbakane občiansky Pochod za slobodu a demokraciu.
- 17:30 pokračuje zhromaždením v parku pod Pamätníkom SNP.
- 19:00 · Záhrada – Centrum nezávislej kultúry – nahrávanie podcastu GRUNT naživo o folklóre za bývalého režimu.
Prešov
- 17:00 · Hlavná ulica 68 – protest Hnutia Slovensko.
- 18:00 · PKO Čierny orol – komorný recitál Richarda Müllera, záver Prešovskej hudobnej jesene.
- 19:00 · Dvorana Evanjelického kolégia – koncert Edevart Orchestra k Medzinárodnému dňu študentstva. Vstupné je dobrovoľné.
Košice
- 17:00 · Dolná brána na Hlavnej ulici – protest Hnutia Slovensko.
- 18:00 · Immaculata, Hlavná 68 – občianske zhromaždenie Nežná! v Košiciach s príhovormi a kultúrnym programom.
- 20:00 · Restaurant Capitol – folklórny večer Nežný tanečný dom.
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