Hráč z Prešovského kraja získal 985 210 eur.
Na Slovensku padla rekordná výhra v doplnkovej lotériovej hre JOKER. Hráč z Prešovského kraja vyhral 985 210 eur, čo je najvyššia suma v histórii tejto hry. O výhre informovala spoločnosť TIPOS.
Šťastný tiket podal v rámci lotérie LOTO, ku ktorej si pridal aj doplnkovú hru JOKER. Práve tá mu v nedeľu 15. novembra priniesla takmer milión eur.
TIPOS zároveň pripomína, že lotérie sú založené na náhode a výhra nie je nikdy zaručená. Hráčov preto vyzýva k zodpovednému hraniu.
Stávkovanie sa môže stať vážnou závislosťou, pri ktorej hrozí vysoká finančná strata. Ak na sebe alebo svojom blízkom pozoruješ príznaky patologického hráčstva, vyhľadaj odbornú pomoc.
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