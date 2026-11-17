SHMÚ upozorňuje na niekoľko výstrah.
Na viacerých miestach Slovenska platia v utorok výstrahy pred vetrom na horách, hmlou a poľadovicou. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal pre niektoré okresy Banskobystrického, Prešovského a Žilinského kraja výstrahy druhého stupňa pred vetrom na horách. Platiť budú od 17.00 do 21.00 h. Na ďalších miestach platia výstrahy prvého stupňa. Vyplýva to z informácií zverejnených na webe SHMÚ.
Výstrahy druhého stupňa pred vetrom na horách sa týkajú okresov Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Tvrdošín. „Na horách, v polohách nad cca 2000 m, sa MIESTAMI očakáva výskyt silného vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 38 - 44 m/s (135 - 160 km/h) a/alebo priemernú rýchlosť 25 - 29 m/s (90 - 105 km/h), t.j. silná až mohutná víchrica,“ upozornil SHMÚ.
V dotknutých okresoch budú po skončení výstrah druhého stupňa o 21.00 h pokračovať výstrahy prvého stupňa pred vetrom na horách, a to do polnoci. Výstrahy prvého stupňa pred vetrom na horách platia aj v okresoch Dolný Kubín, Martin, Námestovo a Žilina, a to do konca utorka.
Hmla aj poľadovica
Meteorológovia upozorňujú aj na hmlu. Výstrahy prvého stupňa platia vo viacerých okresoch Bratislavského, Trnavského, Banskobystrického, Košického a Prešovského kraja. Týkajú sa napríklad okresov Bratislava, Trnava, Banská Bystrica, Brezno, Detva, Veľký Krtíš, Zvolen, Žiar nad Hronom, Bardejov, Kežmarok, Levoča, Poprad, Prešov, Sabinov a Stará Ľubovňa.
V okrese Trnava platí výstraha do 10.00 h, v okrese Bratislava do 12.00 h. V ostatných okresoch sa jej platnosť končí v závislosti od lokality v dopoludňajších hodinách.
Výstrahy prvého stupňa pred poľadovicou platia vo vybraných okresoch Košického, Prešovského a Žilinského kraja. Týkajú sa napríklad okresov Gelnica, Košice-okolie, Kežmarok, Levoča a Poprad. Výstrahy platia do 10.00 h.