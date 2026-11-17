Nemocnica prijala prísnejšie hygienické opatrenia.
V bratislavskej Nemocnici Ružinov sa na jednotke intenzívnej starostlivosti (JIS) IV. chirurgickej kliniky vyskytla žltačka typu A. Regionálny úrad verejného zdravotníctva preto nariadil zamestnancom a hospitalizovaným pacientom na tomto pracovisku povinné lekárske kontroly a očkovanie proti ochoreniu.
Dotknuté osoby musia absolvovať prvé vyšetrenie najneskôr do 72 hodín od posledného kontaktu s nakazenou osobou alebo osobou podozrivou z nákazy. Zdravotný stav im budú následne kontrolovať počas 50 dní. Očkovanie musia podstúpiť podľa pokynov lekára, najneskôr do 14 dní od posledného kontaktu.
Nemocnica prijala aj prísnejšie hygienické opatrenia. Zabezpečila dezinfekciu izieb, toaliet a ďalších priestorov, zvýšila frekvenciu upratovania a monitoruje zdravotný stav zamestnancov. Zároveň identifikovala osoby, ktoré prišli do kontaktu s hospitalizovanou osobou, a ich zoznam odovzdala hygienikom.