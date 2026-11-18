Vodiči z Čadce čakajú v kolónach približne dve hodiny, v smere zo Žiliny asi 40 minút.
Zrážka štyroch motorových vozidiel v stredu ráno skomplikovala dopravu na ceste I/11 pri Kysuckom Novom Meste. Na ceste sa tvoria kolóny. V smere z Čadce je zdržanie dvojhodinové, v opačnom smere zo Žiliny čakajú vodiči v kolónach približne 40 minút.
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