Môžu uzavrieť Jakubovo, Župné aj Námestie SNP.
V utorok (17. 11.) môžu verejné zhromaždenia v Bratislave priniesť výrazné dopravné obmedzenia v širšom centre mesta. Dotknúť sa môžu Jakubovho námestia, Župného námestia, Námestia Nežnej revolúcie, Námestia Slobody, Námestia SNP a okolitých ulíc, najmä po 16.00 h. Informovala o tom bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.
Dopravní policajti podľa nej situáciu na cestách vyhodnotia a podľa nej ju budú riadiť: „Bratislavskí dopravní policajti budú situáciu v cestnej premávke aktívne vyhodnocovať a na základe toho usmerňovať, riadiť a zabezpečovať odklon individuálnej aj hromadnej dopravy“.
Polícia vyzýva vodičov aj ďalších účastníkov cestnej premávky, aby využili alternatívne trasy. Zároveň apeluje na vodičov, aby sa riadili pokynmi polície.
Na možné dopravné obmedzenia počas celého dňa upozorňuje aj Mestská polícia (MsP) v Bratislave. V utorok je totiž naplánovaných viacero verejných zhromaždení a spomienkových podujatí. Na bezpečnosť a verejný poriadok budú dohliadať posilnené hliadky mestskej aj štátnej polície. Verejnosť mestská polícia žiada, aby rešpektovala pokyny hliadok a organizátorov.
Mestská polícia na sociálnej sieti odkazuje: „Bratislava je otvoreným a tolerantným mestom“. Vyzýva všetkých, aby si tento deň pripomenuli pokojne a kultivovane, rešpektovali právo ostatných na vyjadrenie vlastného názoru a do ulíc neprinášali pyrotechniku, zbrane ani iné nebezpečné predmety.
Ak by došlo k akémukoľvek protiprávnemu konaniu, mestská polícia odporúča kontaktovať ju na čísle 159 alebo Policajný zbor na linke 158. Obrátiť sa môžeš aj na policajné hliadky priamo v uliciach.