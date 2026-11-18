Zákazníci môžu dotknutý výrobok vrátiť a dostanú späť peniaze.
Obchodný reťazec Tesco sťahuje z predaja jasmínovú ryžu značky GIANA v 1-kilogramovom balení. Dôvodom sú nevyhovujúce senzorické vlastnosti, ktoré odhalila laboratórna analýza.
Stiahnutie sa týka výrobku s dátumom minimálnej trvanlivosti 13. marca 2028, číslom šarže L: H-3491 VN a čiarovým kódom 8595241519623. Ryža pochádza z Vietnamu.
Zákazníci, ktorí si tento výrobok zakúpili, ho môžu vrátiť v ktorejkoľvek predajni Tesco na informáciách alebo v centre služieb zákazníkom. Reťazec im vráti peniaze.
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