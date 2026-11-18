Rodičia budú môcť meniť poradie niektorých škôl.
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR pripravuje v ePrihláškach na prijímacie konanie v roku 2027 viaceré zmeny. Medzi kľúčové patrí prehľad histórie zmien v prihláškach a predĺženie času na úpravu poradia preferovaných škôl a odborov pri prijímaní na stredné školy.
Prehľad zmien umožní rodičom aj školám vidieť, aké úpravy v prihláške urobili, kedy a kým. Ministerstvo tým chce posilniť transparentnosť celého procesu a predísť nejasnostiam pri úpravách údajov. Predĺženie termínu na zmenu poradia preferencií pri stredných školách dá rodičom a žiakom väčší priestor na zváženie rozhodnutia.
Zástupcovia rezortu školstva v uplynulých dňoch diskutovali so zástupcami materských, základných a stredných škôl o skúsenostiach z praxe a o konkrétnych úpravách na ďalšie prijímacie obdobie. Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) povedal: „Po viacerých rokovaniach so všetkými zástupcami základných aj stredných škôl sme sa zhodli na tom, že po zverejnení predbežných výsledkov prijímacieho konania na takzvané talentové odbory, keď žiaci uvidia, kde sa umiestnili tí, ktorí si podali prihlášky na talentové odbory, budú ešte môcť svoje preferencie zmeniť. Potom už bude toto poradie definitívne“.
Ministerstvo pripravuje v ePrihláškach aj ďalšie úpravy, ktoré vychádzajú zo skúseností rodičov a škôl. Ide o jednoduchšie a zrozumiteľnejšie postupy pre rodičov. Patrí medzi ne inteligentnejšie vyhľadávanie jednotlivých škôl priamo podľa adresy rodičov alebo samotnej školy, zrozumiteľnejšie texty, vysvetlenia príloh, krokov a doplňujúcich informácií, lepšia použiteľnosť pre nevidiacich a slabozrakých či spoľahlivejšie predvyplnené údaje.
Ďalšou zmenou majú byť prehľadnejšie a efektívnejšie nástroje pre školy. Ide o rozšírené filtre, nastaviteľné exporty, tlač rozhodnutí priamo v systéme bez dodatočných úprav či spoľahlivejšie napojenia na zdrojové systémy. Zmena sa podľa ministerstva dotkne aj nového harmonogramu, ktorý zohľadní potreby škôl aj rodín. Pôjde o dlhšie obdobie na podávanie prihlášok do materských škôl, oddelenie obdobia na podávanie prihlášok na základnú školu od zápisov na základnej škole i skoršie zverejnenie výsledkov.
Podľa ministerstva školstva priniesli ePrihlášky férovejší a transparentnejší prijímací proces a školám znížili administratívnu záťaž. Na tom sa jednoznačne zhodli aj partneri zastupujúci stredné, základné aj materské školy (cirkevné, štátne aj súkromné), s ktorými minister školstva na túto tému rokoval.