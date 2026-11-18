Návrh ešte musí prejsť schvaľovaním.
Telo 24-ročného útočníka z Krakova, Michała Oksińského, by mohlo byť odovzdané na vedecké a medicínske účely. Navrhuje to krakovský primátor Łukasz Gibała v prípade, že si jeho pozostatky po ukončení vyšetrovania neprevezmú príbuzní.
Podľa primátora by telo mohlo slúžiť na výučbu a výskum na Lekárskej fakulte Jagelovskej univerzity. Takéto riešenie však musí schváliť univerzita a príslušné úrady. Ak rodina telo neprevezme, primátor nechce, aby pohreb organizovalo mesto.
Oksiński 7. novembra podľa doterajších informácií zastrelil na hlavnom námestí v Krakove šesť ľudí a ďalších 16 zranil. Pred útokom mal zavraždiť aj svojich rodičov a sestru. Po policajnom zásahu zomrel v nemocnici.