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Do väzby putovali lekárka, dve sestry a zdravotný brat.
Súd v chorvátskom hlavnom meste Záhreb nariadil vzatie do väzby ďalších štyroch podozrivých v súvislosti s úmrtím pacienta psychiatrickej liečebne Kristiana Josipa Periša. Smrť tohto 32-ročného muža mala údajne spôsobiť neprimeraná sila zo strany ošetrovateľov a šokovala celú krajinu.
Štvoricu podozrivých tvoria lekárka, dve zdravotné sestry a zdravotný brat. Identifikovali ich na záznamoch z bezpečnostných kamier v ústave spolu so štyrmi ošetrovateľmi, ktorí sú vo väzbe od 8. novembra. Všetkých osem osôb podozrievajú z vraždy s priťažujúcimi okolnosťami, ktorej obeťou je obzvlášť zraniteľná osoba.
Video nie je vhodné pre maloleté osoby, ošetrovatelia priložia na hlavu vankúš a mlátia ho päsťami.
Lekárka viedla zásah zdravotníckeho personálu. Podľa prokuratúry nezabránila štyrom ošetrovateľom v použití fyzickej sily voči Perišovi, čím porušila zdravotnícke štandardy. Spolu s ďalšími tromi zdravotníkmi nezakročila, hoci mala možnosť a povinnosť zabrániť život ohrozujúcemu zaobchádzaniu, ktoré podľa obvinení viedlo k smrti pacienta.
Súd poslal štvoricu do väzby pre obavy, že by mohli ovplyvňovať svedkov. Pri výsluchu údajne obvinenia poprela. Hrozia jej dlhoročné tresty väzenia.
Krátko po smrti Periša vykonali pitvu. Výsledky dodatočných toxikologických a histologických analýz ešte nie sú známe. Testy, ktoré vykonáva záhrebský Inštitút forenznej medicíny a kriminalistiky, majú určiť presnú príčinu smrti. Výsledky môžu byť známe až o niekoľko týždňov.
Chorvátov pobúril osemminútový záznam z bezpečnostnej kamery. Zachytáva zdravotnícky personál pri znehybňovaní pacienta, ktorý mal končatiny pripútané k posteli. Na videu vidieť, ako ho bijú päsťami do hrudníka, tlačia na jeho telo a na tvári má pritlačený vankúš. Prítomní boli aj ďalší zdravotníci.
Video rozprúdilo debatu o zaobchádzaní s psychiatrickými pacientmi. Premiér Andrej Plenkovič incident označil za „vraždu“. V centre hlavného mesta sa v sobotu zišli stovky ľudí na zhromaždení, ktoré zorganizovala študentská iniciatíva. Za Periša držali osem minút ticha.