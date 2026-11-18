Do PS sa pridáva nová tvár.
Lea Jaššová, známa na sociálnych sieťach ako lejkta, na svojom Instagrame zverejnila krátky status, v ktorom verejne deklarovala, že sa stala členkou Progresívneho Slovenska. V strane spolupracuje najmä s europoslancom Ľudovítom Ódorom, ktorému spravuje sociálne siete.
„Stala som sa členkou @progresivne_sk 💙,“ napísala stručne v príspevku, ku ktorému pridala aj modré srdiečko symbolizujúce farbu hnutia.
„Chcem otvárať témy, o ktorých sa často mlčí, a byť hlasom tých, ktorých na každodennej báze spoločnosť prehliada,“ dodala vo svojom statuse lejkta, ktorá verejne komunikuje o tom, ako v minulosti prekonala rakovinu.
Ďalšie podrobnosti o tom, ako sa plánuje v strane angažovať alebo či bude kandidovať v blížiacich sa voľbách, zatiaľ v príspevku neuviedla.
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