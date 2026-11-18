Na účet údajne chodili podozrivé platby, z ktorých neplatil štúdium.
Nemecká Deutsche Bank zrušila synovi premiéra Roberta Fica, Michalovi Ficovi, jeho študentský účet a nahlásila ho úradom pre podozrenie z prania špinavých peňazí. Vyplýva to z uniknutých interných dokumentov banky z medzinárodného projektu Inside Deutsche Bank, o ktorých informoval český investigatívny portál investigace.cz a Aktuality.sk.
Michal Fico si bezplatné študentské konto v Deutsche Bank otvoril v septembri 2015 pred plánovaným ročným štúdiom v Mníchove (Munich Business School). Pri kontrole v októbri 2016 však analytici banky zistili, že z neho neplatí nájom, školné ani bežné nákupy.
Podozrivé pohyby: Na účet pravidelne chodilo okolo 500 eur mesačne, no peniaze na ňom len stáli. Za vyše roka z neho odišla jediná platba (352 eur) a dva výbery v hotovosti v Bratislave (po 1 000 eur).
Podľa zistení investigace.cz vklady neposielali rodičia, ale vtedajší spolužiaci Michala Fica z Ekonomickej univerzity – Ján Hrinko (dnes štátny tajomník na ministerstve školstva) a Nataša Čurillová (dnes manželka Michala Fica). Otec Nataše Čurillovej, podnikateľ Miloslav Čurilla, pritom pôsobí vo vedení ružomberských papierní Mondi, pre ktoré v tom období vláda Roberta Fica riešila štátnu investičnú pomoc.
Bankoví analytici označili aktivitu na účte za nedôveryhodnú, konto v roku 2016 uzavreli a prípad nahlásili príslušným orgánom ako podozrenie z prania špinavých peňazí.