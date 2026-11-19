Rebríček ukázal aj to, v ktorých slovenských mestách ovládajú angličtinu najlepšie.
Slovensko patrí medzi krajiny s najlepšou znalosťou angličtiny na svete. V najnovšom rebríčku EF English Proficiency Index 2026 obsadilo 11. miesto zo 117 krajín a regiónov. Od prvej desiatky ho delil jediný bod. Spomedzi krajín V4 dosiahlo najlepší výsledok, oproti minulému roku si však pohoršilo o jednu priečku.
Najlepšiu angličtinu spomedzi slovenských miest majú podľa rebríčka Bratislavčania, ktorí získali 600 bodov. Tesne za nimi skončila Nitra s 599 bodmi a tretie miesto obsadili Košice s 590 bodmi. Najlepšie výsledky dosiahli Slováci vo veku od 21 do 25 rokov.
Výsledky zároveň ukázali, že Slováci dokážu po anglicky lepšie čítať než rozprávať. Kým v čítaní získali 619 bodov, v hovorení len 517. Celosvetovému rebríčku dominuje Švédsko, za ktorým nasleduje Rakúsko.
Prieskum vychádza z testov viac ako 2,3 milióna dospelých z celého sveta. Účasť však bola dobrovoľná, preto výsledky nemusia presne odrážať jazykové schopnosti celej populácie.