Lídri troch jadrových veľmocí diskutujú o znižovaní počtu jadrových zbraní, svetovej bezpečnosti aj vojne na Ukrajine.
Americký prezident Donald Trump sa vo štvrtok stretol s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom. Na začiatku historicky prvého spoločného rokovania týchto troch lídrov vyhlásil, že „píšu dejiny“.
Hlavnými témami stretnutia sú zníženie počtu jadrových zbraní, obmedzenie rizika ich použitia a vojna na Ukrajine. Trump zdôraznil, že USA, Rusko a Čína majú jedinečnú príležitosť spolupracovať na riešení svetových problémov. Pripustil však, že jadrové odzbrojenie nebude jednoduché.
Putin vyzdvihol spoločnú zodpovednosť troch krajín za svetovú bezpečnosť a Si Ťin-pching zdôraznil potrebu spolupráce pri globálnych výzvach. Ide o vôbec prvé trojstranné stretnutie lídrov USA, Ruska a Číny v tomto zložení. V minulosti spolu rokovali iba vo dvojiciach.