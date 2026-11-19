Zdroj: INSTAGRAM BIELA VRANA
Zdroj: FOTO: TASR - PAVOL ZACHAR
Zdroj: FOTO: TASR - PAVOL ZACHAR
Zdroj: FOTO: TASR - PAVOL ZACHAR
Zdroj: FOTO: TASR - PAVOL ZACHAR
Zdroj: REFRESHER
1 / 6
Ocenenie Biela vrana za občiansku odvahu a obhajobu verejného dobra udeľovali v stredu večer po devätnásty raz. Bielu vranu získali štyri príbehy, ktoré spája aktuálnosť, a všetky odrážajú veľké výzvy, ktorým ako spoločnosť čelíme.
Ocenenia si prevzali počas slávnostného odovzdávania v Starej tržnici v Bratislave.
Členka Rady Bielej vrany Zuzana Wienk povedala, že tento rok bol bohatý na príbehy veľkej histórie a výzvy, ktoré predurčil ocenenie Biela vrana 2026. „Jeho laureáti ich plne odrážajú. V ocenení za dlhodobý prínos sme chceli pripomenúť, že veľké hnutia súčasnosti začali odvahou prvej generácie lídrov a stoja na nich,“ povedala Wienk.