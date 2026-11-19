Lex pacient presne vymedzuje, za čo pacient neplatí, vrátane objednania na termín. KDH žiada jeho schválenie ešte na tejto schôdzi.
Opozičné KDH vyzýva poslancov Národnej rady (NR) SR, aby podporili jeho návrh na riešenie nelegálnych poplatkov v zdravotníctve. Strana chce okrem iného zrušiť skryté poplatky za objednanie sa na vyšetrenie. Predstavitelia KDH to oznámili na tlačovej konferencii v stredu.
Predseda KDH Milan Majerský apeloval na všetky poslanecké kluby a parlamentné strany: „Parlament môže ochrániť pacienta jasnými pravidlami, ktoré budú zadefinované práve týmto nami navrhnutým zákonom“. Podporiť Lex pacient by mali podľa neho ešte na tejto schôdzi.
Kresťanskí demokrati novelu predložili do NR SR ešte v máji tohto roka. Má presne určiť, za čo pacient platiť nemá. Zmluvný poskytovateľ by mal počas ordinačných hodín poskytovať len starostlivosť hradenú z verejného zdravotného poistenia. Poistenec by zároveň u zmluvného poskytovateľa neplatil za manažment zdravotnej starostlivosti. Ten novela jasne definuje. Patrí don aj objednávanie na presný termín, odosielanie poistenca na iné vyšetrenia a akékoľvek súvisiace doplnkové služby.
Úprava má zároveň sfunkčniť inštitút doplnkových ordinačných hodín. Počas nich môže poskytovateľ poskytovať zdravotnú starostlivosť poistencovi za priamu úhradu. Predkladatelia k tomu uviedli, že súčasťou riešenia je aj nastavenie efektívnych pravidiel kontroly plnenia povinností súvisiacich s doplnkovými ordinačnými hodinami. Kontrolu majú mať na starosti samosprávny kraj a zdravotná poisťovňa.