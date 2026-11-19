Najchladnejšie dni nás čakajú začiatkom budúceho týždňa.
Slovensko čaká cez víkend výrazné ochladenie, ktoré môže byť ešte silnejšie, než sa pôvodne očakávalo. Podľa portálu iMeteo prinesie sobotný studený front najskôr dážď, ktorý sa popoludní začne na severe vo vyšších polohách meniť na sneh.
Od nedele môže snežiť aj v nížinách, najmä na severe a východe Slovenska. Chladné počasie by malo pokračovať aj počas budúceho týždňa, pričom v niektorých oblastiach hrozia celodenné mrazy.
Na začiatku týždňa sa denné teploty na severe a východe budú pohybovať od -3 do +1 °C, na západe a juhu od 0 do +4 °C. Slovensko tak podľa meteorológov čakajú najchladnejšie dni od začiatku jesene.