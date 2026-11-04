Trenčín sa na dva dni stáva centrom stredoeurópskej diplomacie.
V Trenčíne sa v stredu začína a vo štvrtok (5. 11.) bude pokračovať Prezidentský samit Vyšehradskej skupiny (V4). Má priniesť nový impulz spolupráci štyroch krajín a posilniť ich spoločný hlas v Európe. Hostiteľom je prezident SR Peter Pellegrini, ktorý privíta českého prezidenta Petra Pavla, poľského prezidenta Karola Nawrockého a maďarského prezidenta Andrása Baku.
Stretnutie sa uskutoční v rozšírenom formáte za účasti predsedníčky Európskej komisie (EK) Ursuly von der Leyenovej, ktorá sa na prezidentskom samite V4 zúčastní prvýkrát. TASR o tom informoval odbor komunikácie Kancelárie prezidenta (KP) SR.
Silnejšie postavenie strednej Európy
Samit sa zameria na oblasti spoločného záujmu a na možnosti, ako môžu krajiny V4 prostredníctvom užšej spolupráce posilniť svoje postavenie a presadzovať spoločné priority na európskej úrovni. Účasť predsedníčky EK zároveň vytvára príležitosť diskutovať o týchto prioritách aj v širšom európskom kontexte.
Tento prístup podľa KP SR nadväzuje na program slovenského predsedníctva vo V4, ktoré sa začalo 1. júla. Pod heslom „V4 a Stronger Europe - Together for a Stronger Europe“ sa Slovensko usiluje o oživenie vyšehradskej spolupráce a posilnenie postavenia regiónu v Európe.
Ukrajina a ceny energií
V centre rokovaní budú témy, ktoré sa dotýkajú budúcnosti Európy aj každodenného života jej obyvateľov. Jednou z hlavných tém bude rozširovanie Európskej únie a jeho význam pre dlhodobú stabilitu a bezpečnosť kontinentu. Pozornosť sa bude venovať aj Ukrajine, najmä možnostiam pomoci jej obyvateľom pred zimou, povojnovej obnove krajiny a jej európskej perspektíve. Rokovať budú aj o dostupnosti a cenách energií.
Na rokovaní prezidentov o rozširovaní Európskej únie a situácii na Ukrajine sa zúčastní aj výkonná riaditeľka Medzinárodného vyšehradského fondu Linda Kapustová Helbichová. Fond podľa KP podporuje spoločné projekty v oblasti vzdelávania, vedy či kultúry.
Hlavné rokovania lídrov sa uskutočnia vo štvrtok na Trenčianskom hrade. Kultúrnu blízkosť krajín V4 pripomenie slávnostný koncert zoskupenia Lukáš Oravec V4 Quartet v Trenčianskej synagóge, ktoré tvoria hudobníci zo všetkých štyroch členských krajín. Na záver si hlavy štátov prezrú aj most Fiesta, ktorého výstavba bola podporená z eurofondov a ktorý predstavuje konkrétny príklad európskej spolupráce v regióne.
Kancelária poukázala aj na mesto Trenčín, ktoré je v roku 2026 Európskym hlavným mestom kultúry a má svoje miesto aj v histórii vyšehradskej spolupráce. Práve tam bola v roku 1335 uzavretá Trenčianska zmluva, ktorá predchádzala stretnutiu panovníkov vo Vyšehrade, na ktorého odkaz nadviazali zakladatelia dnešnej V4.