Firma sa snaží znižovať náklady a automatizovať pracovné procesy.
Americká technologická spoločnosť IBM pokračuje v prepúšťaní na Slovensku. Tento rok zrušila 100 pracovných miest a prepustila 89 zamestnancov. Za posledné štyri roky prišlo vo firme o prácu takmer 850 ľudí, upozornil Forbes.
Kým pred desiatimi rokmi IBM zamestnávala na Slovensku viac ako 5 100 ľudí, vlani ich počet klesol na približne 2 300. Za znižovaním počtu zamestnancov stojí snaha šetriť náklady a automatizovať niektoré pracovné procesy pomocou umelej inteligencie. Firma podľa interného auditu dokáže časť práce vykonávať s menším počtom ľudí.
Slovenské centrum zdieľaných služieb IBM zároveň zápasí s finančnými problémami. V roku 2022 vykázalo stratu 1,7 milióna eur, pričom v strate skončilo už druhý rok po sebe. Tržby spoločnosti vlani klesli pod 200 miliónov eur.