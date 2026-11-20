Rezort zároveň zabezpečuje ďalšie dodávky, pričom 25-tisíc dávok je už na ceste.
Minister zdravotníctva Kamil Šaško nariadil kontrolu lekární na Slovensku pre hlásený nedostatok vakcín proti chrípke. Podľa dostupných údajov by malo byť stále k dispozícii približne 50-tisíc dávok, nie je však jasné, v ktorých lekárňach sa nachádzajú. Kontrolou preto poveril Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).
Na Slovensko malo počas aktuálnej chrípkovej sezóny doraziť približne 370-tisíc vakcín. Doteraz ich prišlo 330-tisíc, pričom zvyšných 40-tisíc mešká pre problémy vo výrobe. Podľa ministra sa s podobnou situáciou stretávajú aj ďalšie európske krajiny.
Rezort zdravotníctva zároveň zabezpečuje ďalšie vakcíny, pričom 25-tisíc dávok je už na ceste. Kontrola má ukázať, kde sú vakcíny aktuálne dostupné a či sa k nim záujemcovia o očkovanie môžu dostať.