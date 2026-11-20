Európsku úniu však kritizoval za vojnovú rétoriku a podľa neho slabnúci vplyv na medzinárodné rokovania.
Premiér Robert Fico pozitívne hodnotí stretnutie prezidentov USA, Ruska a Číny. Ocenil najmä dôraz na mier, ochotu rokovať o znižovaní počtu jadrových zbraní a diskusiu o reforme Organizácie Spojených národov (OSN).
Zároveň ostro kritizoval Európsku úniu, ktorej predstaviteľom vyčíta vojnovú rétoriku. Podľa Fica Európa stráca vplyv na medzinárodné rokovania a jej predstavitelia už nie sú prizývaní k rokovaciemu stolu.
Premiér sa vyjadril aj k energetike. Kritizoval postoj EÚ k ruským surovinám a privítal údajné dohody o lepšom zásobovaní ropnými produktmi. Kritiku adresoval aj medzinárodnému trestnému tribunálu, ktorého rozhodnutia označil za politicky motivované.
Historicky prvé spoločné stretnutie Donalda Trumpa, Vladimira Putina a Si Ťin-pchinga sa uskutočnilo vo štvrtok v čínskom meste Šen-čen.