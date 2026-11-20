Opatrenie sa dotkne približne 380 zamestnancov, pričom väčšina prepúšťania prebehne od decembra 2026 do apríla 2027.
Výrobca obuvi Gabor plánuje výrazne obmedziť výrobu vo svojom závode v Bánovciach nad Bebravou. Opatrenie sa dotkne približne 380 zamestnancov, pričom celkový počet pracovníkov klesne na približne 350.
Spoločnosť rozhodnutie odôvodňuje nepriaznivými ekonomickými podmienkami a presunom časti výroby do iných lokalít. Prepúšťanie bude prebiehať postupne, väčšina zamestnancov príde o prácu od decembra 2026 do apríla 2027.
Firma uviedla, že o opatreniach rokuje s odbormi a všetkým dotknutým zamestnancom vyplatí zákonné finančné nároky. Nemecký výrobca obuvi Gabor pôsobí na Slovensku od roku 1996.