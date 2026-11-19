Niektoré jej systémy nefungovali desať dní a presný rozsah škôd zatiaľ nie je známy.
Európska komisia čelila v uplynulých dňoch kybernetickému útoku, pri ktorom mohlo uniknúť veľké množstvo osobných údajov. Informoval o tom portál Politico s odvolaním sa na predstaviteľa EÚ.
Útok, podľa dostupných informácií, na desať dní vyradil z prevádzky mzdový systém aj evidenciu pracovného času. Komisii sa ho údajne podarilo z veľkej časti zastaviť, presný rozsah škôd však zatiaľ nie je známy.
Hovorca Komisie Thomas Regnier potvrdil, že inštitúcia prijala potrebné bezpečnostné opatrenia a informovala dotknuté osoby. V súvislosti s incidentom zároveň zvolala mimoriadne zasadnutie svojho najvyššieho interného krízového orgánu.