Izraelský prezident Jicchak Herzog v nedeľu oficiálne poveril zostavením novej vlády lídra centristickej strany Jašar a bývalého náčelníka generálneho štábu Gadiho Eizenkota.
TASR o tom informuje podľa agentúry AFP a portálu Times of Israel. Vo voľbách minulý týždeň získal vládny blok aktuálneho premiéra Benjamina Netanjahua 53 kresiel, Eizenkotov opozičný blok má 48 poslancov. V oboch prípadoch to v 120-člennom Knesete nestačí na sformovanie vlády s nadpolovičnou väčšinou.
Eizenkota okrem strán z opozičného bloku prezidentovi odporučili ako kandidáta na premiéra aj arabské strany Spoločná kandidátka a Raam. Celkovo mu vyjadrilo podporu 67 nových poslancov, kým Netanjahuovi iba 46.
„Očakávam, že urobíte všetko, čo je vo vašich silách, aby ste zostavili vládu, ktorá bude slúžiť celému štátu,“ povedal Herzog na oficiálnej ceremónii v prezidentskej rezidencii. „Z celého srdca si prajem, aby akákoľvek zostavená vláda viedla k jednote, súdržnosti a zmiereniu medzi všetkými skupinami v štáte,“ vyhlásil.
Mier v Gaze
Herzog zdôraznil, že Izrael teraz potrebuje stabilnú vládu, keďže po voľbách v USA nastala nová politická realita. Potrebné je tiež podľa neho pokračovať v realizácii 20-bodového mierového plánu pre Pásmo Gazy, ako aj v konzultáciách s Libanonom a ďalšími susednými krajinami v regióne.
Bývalý náčelník generálneho štábu po prevzatí poverenia upozornil, že Izrael sa nachádza v stave núdze. Podľa vlastných slov je pripravený viesť rokovania o vzniku „národnej núdzovej vlády“. „To si bude vyžadovať kreatívne a mimoriadne politické kroky. Izrael si nemôže dovoliť strácať čas ani nekonečne opakovať voľby,“ deklaroval.
Eizenkot je podľa vlastných slov otvorený tomu, aby vládu pod jeho vedením podporila Netanjahuova strana Likud a jej spojenci. „Ak členovia strán Likud a Náboženský sionizmus skutočne veria, že teraz je čas na jednotu, ako to povedali prezidentovi, neviem si predstaviť žiadny dôvod, prečo by nemali podporiť vládu pod mojim vedením a na základe zásad, ktoré som predstavil,“ povedal.
V Izraeli je zaužívanou praxou, že prezident poverí zostavením novej vlády kandidáta s najväčším počtom odporúčaní, pričom zohľadňuje vplyv jednotlivých strán.
Zložité formovanie vlády
Vybraný kandidát má potom 28 dní na zostavenie koalície s možnosťou predĺženia o 14 dní. Ak sa mu to nepodarí, prezident môže vybrať iného kandidáta, ktorý bude mať tiež 28 dní na vytvorenie vlády. Ak neuspeje ani druhý pokus, skupina 61 poslancov môže požiadať prezidenta, aby vybral tretieho kandidáta. Ak sa to nepodarí do 14 dní, parlament sa rozpustí a uskutočnia sa nové voľby.
S kým a či sa Eizenkotovi vládu podarí zostaviť aktuálne nie je jasné. Vládu s podporou arabských strán totiž odmieta strana Izrael, náš domov (Jisrael bejtenu). S lídrom strany Avigdorom Libermanom sa Eizenkot plánuje v pondelok stretnúť.