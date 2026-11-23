Z manchesterskej arény Co-op Live museli v nedeľu večer evakuovať vyše 12-tisíc ľudí po tom, čo sa na konci koncertu rapera Dona Tolivera objavil dym a neznáma látka, informuje CNN. Viac ako 50 návštevníkov vyhľadalo pomoc pre problémy s dýchaním a podráždené oči, jedna osoba skončila v nemocnici. Polícia prípad naďalej vyšetruje.
Lukáš Turčan
dnes 23. novembra 2026 o 10:00
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Viac ako 50 návštevníkov vyhľadalo pomoc pre problémy s dýchaním a podráždené oči, jedna osoba skončila v nemocnici.
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Náhľadový obrázok: X/TheLukeReport
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